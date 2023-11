Le Festival International d’échecs de Bienne n’est pas menacé

Peter Bohnenblust se dit tout de même satisfait de pouvoir compté sur le soutien de la Ville : « On est fier et c’est important pour nous d’avoir pu obtenir un contrat pour trois ans ». De plus, pour garantir la pérennité du festival, le président du comité d’organisation ajoute : « On a une société de donateurs, où l'on a une réserve pour une ou deux années s’il nous manquait de l’argent ».

Même si, à la base, la Ville de Bienne ne comptait pas aider l’évènement, Peter Bohnenblust explique avoir cherché la meilleure solution pour les deux parties. « On a décidé de demander 20% de moins pour montrer aux institutions qu’on doit compter sur une plus petite aide de leur part et trouver d’autres solutions », dit-il. Peter Bohnenblust précise d’ailleurs accentuer les efforts pour garder la qualité du festival.





De grandes ambitions

Le président du comité d’organisation souhaite, par ailleurs, que le Festival International d’échecs de Bienne devienne un évènement majeur dans le monde de la discipline. « Je crois que c’est important pour la Suisse, pour Bienne et la région et surtout pour les échecs », confie-t-il. Le festival, qui est un des plus anciens d’Europe, accueille chaque année des grands maîtres. « Les participants font partie des 10 meilleurs du monde », précise Peter Bohnenblust.