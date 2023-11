Saintimania et le FC Erguël, c’est terminé

Saintimania ne se produira plus au Petit Nouvel-An du FC Erguël. C’est, en premier, le FCE qui l’a communiqué officiellement cette semaine en se montrant critique face à la manière dont ils ont appris l’envie de Saintimania de voler de ses propres ailes. Dans leur communiqué, on pouvait lire : « Le FC Erguël regrette d’avoir été mis devant le fait accompli, le comité de la troupe n’ayant à aucun moment cherché le contact. Il comprend d’autant moins la situation que certains membres œuvrent dans les deux entités ». De son côté, Saintimania s’est empressé de communiquer à son tour pour annoncer la fin de la collaboration. La troupe de théâtre écrit : « Il est malheureusement rare qu’un divorce finisse bien ». Contacté par la rédaction, Sandro Morandin, le chef de troupe de Saintimania, explique : « Ce n’est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête, elle a même été difficile à prendre ». Selon Sandro Morandin, la situation ne permettait plus de continuer une collaboration. « Suite à différents désaccords et différents évènements qui ont eu lieu dans les deux comités, on a décidé de terminer notre collaboration », précise le chef de troupe.