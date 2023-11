Vinifera a bien fêté sa 50e édition

En 50 éditions, la foire au vin biennoise a aussi dû évoluer et s’adapter à la demande. « Ça a commencé sur des bateaux sur le lac de Bienne, ensuite ça a été au Palais des Congrès pendant des années, après chez Bulova, on a aussi fait une édition dans la Tissot Arena et après on est venu à Swiss Tennis », témoigne Daniel Leuenberger. Tout de même, il relève un problème : « Ici, à Bienne, on n’a pas de salle ». Par exemple, impossible d’organiser à nouveau l’exposition vinicole au Palais des Congrès à cause de l’odeur de chlore qui est règne.