L’Ensemble Instrumental de La Neuveville (EIN) propose le concert So British les 25 et 26 novembre entre Reconvilier et La Neuveville. L’occasion de s’intéresser au programme des représentations avec son chef d’orchestre, Olivier Membrez. Il revient notamment sur la présence trois solistes. On en a aussi profité pour savoir s’il était possible d’intégrer l’EIN, et la réponse est oui ! /sbr