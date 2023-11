Le comité du marché paysan de Moutier se renouvelle

Jessica Lüthi-Tobler a également su convaincre, sans trop de difficultés, quatre novices pour la suivre dans cette aventure. La décision de donner vie à cette 26e édition du marché paysan a été prise au moins d’août. Il a alors fallu tout mettre en place rapidement. « On a beaucoup d’exposants qui ne peuvent pas venir alors on a regardé dans la région et on a un bon tiers de nouveaux », se réjouit Véronique Herzl membre du groupe de travail. Les exposants doivent par exemple réaliser les produits qu’ils vendent eux-mêmes.

A noter que du côté des animations, la colonne de secours de Moutier va proposer des démonstrations, le Saint Nicolas sera de passage tout comme les sonneurs de cloches. Le traditionnel pot-au-feu sera également servi. Pour cette 26e édition du marché paysan de Moutier, les portes de l’Ancien Stand seront ouvertes de 9 heures à 16 heures.

Les places de parking étant limitées, les organisateurs conseillent aux visiteurs de venir à pied ou en bus.

/sbo