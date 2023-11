Valbirse : un dernier Conseil général de l’année sans discorde

On s’attendait à une séance tranquille, il n’y a pas eu de surprise. Le Conseil général de la commune de Valbirse s’est réuni lundi soir pour la dernière fois de l’année. Deux points importants figuraient notamment à l’ordre du jour : le budget 2024 et l’approbation d’un crédit de 634'300 francs pour le remplacement des fenêtres du Collège de Malleray. Les élus n’ont pas tergiversé ; tout s’est décidé en une heure et demie et dans l’harmonie.





Budget 2024 accepté

Avec un excédent de revenus du compte général d'un peu moins de 30'000 francs, de 6'018 francs pour le compte global et une quotité d’impôts inchangée à 2.0, l’approbation du budget 2024 de la commune de Valbirse a été une simple formalité. Les élus l’ont accepté à l’unanimité. Une satisfaction pour Jacques-Henri Jufer, maire de Valbirse, qui explique ces résultats positifs par une évolution des rentrées fiscales réjouissante. « Il faudra encore espérer que cette bonne tendance au niveau des rentrées fiscales se confirme et que les comptes 2024 seront dans le tir, c’est-à-dire conforme au budget », précise encore l’élu.