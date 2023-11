La HES-SO célèbre ses 25 ans à Delémont

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale souffle ses 25 bougies. Une cérémonie officielle d’anniversaire a réuni 200 personnes mardi matin au Théâtre du Jura à Delémont, dont le conseiller fédéral Guy Parmelin. L’occasion de refaire l’histoire de la HES-SO et d’évoquer l’avenir.

L’institution a vu le jour en 1998 à l’initiative des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Genève, Valais et Vaud. Plus grande école du genre en Suisse, elle regroupe aujourd’hui 21'000 étudiants, contre 4'000 à ses débuts. La HES-SO propose 6 domaines et 68 filières de formation Bachelor et Master, dans 28 hautes écoles couvrant toute la Suisse occidentale. « La HES-SO est un beau succès. On forme des jeunes qui, après trois ans d’études de niveau universitaire, vont travailler. 95% trouvent un emploi dans l’année qui suit. De plus, avec notre recherche de terrain, on sert nos tissus socio-économique et culturel », confie la rectrice Luciana Vaccaro.

La HES-SO espère rester à la pointe à l’avenir. « Ça dépendra de l’évolution de la formation de manière générale, avec les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, la digitalisation. Il y a des défis pour les hautes écoles, les universités et la formation professionnelle de base. Il s’agira de suivre, d’anticiper et de s’adapter à ces évolutions. Mais je crois que tous les outils sont dans les mains de celles et ceux qui dirigent ces HES », a pour sa part déclaré le conseiller fédéral en charge de la formation Guy Parmelin.





Professeure et jeune diplômés primés

Par ailleurs, deux prix dotés de 5'000 francs chacun ont été remis lors de la cérémonie de mardi, récompensant la promotion de l’innovation. Le Prix HES-SO a été remis à la professeure Cécile Münsch-Alligné pour ses recherches qui permettent des avancées dans le domaine de la transition énergétique. Le Prix Alumni HES-SO a, lui, été attribué à Kevin Kempter, diplômé en 2021 du Master en Travail social. Il pilote le projet Elderli qui propose un service de colocation intergénérationnelle entre seniors et étudiants. /rch-comm