Le mois sans tabac… ne fait pas forcément un tabac

Interdiction de la publicité dans les endroits qui peuvent atteindre des mineurs

Si novembre ne semble pas avoir un impact sur la vente des cigarettes, Beat Schwab craint-il l'avenir ? Pour rappel, l'initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac » a été acceptée en février 2022 par le peuple et les cantons. La publicité pour le tabac sera ainsi interdite dès l’été prochain, partout où elle peut atteindre des mineurs. Mais comme pour aujourd’hui, Beat Schwab ne s’attend pas à avoir moins de jeunes fumeurs et fumeuses à l’avenir.