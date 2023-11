Vers un futur pour la Tour de Moron

Elle trône au sommet du Mont Moron depuis 2004, la Tour de Moron a fait parler d’elle lors du Conseil général de Valbirse, ce lundi. Depuis mai 2022 l’édifice emblématique de la région perd ses marches, rendant son accès impossible. Plusieurs dizaines se sont encore effondrées en juillet 2022. Cette détérioration fait l’objet d’une procédure judiciaire dont le Ministère public s’est saisi. En attendant que l’enquête livre les conclusions de cette dégradation, l’exécutif local s’est entretenu avec le Conseil de fondation de la Tour. Tous deux regardent vers l’avenir. Un avenir qui doit être « optimiste » selon le Conseil communal de Valbirse. Rien n’a fuité concernant ces échanges, cependant les deux acteurs ont annoncé être d’accord sur plusieurs points à travers un communiqué transmis ce lundi. Ces derniers ne veulent pas attendre la fin de la procédure judiciaire pour repenser l’édifice, les chemins d’accès et le projet de pavillon. En revanche ils veulent patienter jusqu’à la fin de l’enquête pour s’exprimer officiellement sur l’avenir de la Tour de Moron. La Commune mixte de Valbirse indique aussi vouloir « garder la perspective d’embaucher des apprentis » pour reconstruire cet emblème régional « lorsque la construction deviendra une réalité ». Dessinée par l’architecte Mario Botta, elle a été construite par plus de 700 apprentis maçons. Son escalier extérieur en colimaçon et sa vue à 360 degrés ont longtemps fait sa renommée. Pour l’heure, la Tour de Moron offre un triste spectacle en attendant que le Ministère public termine son enquête. /comm-vfe