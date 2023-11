Dans les dossiers : les bâtiments anciens, ces passoires thermiques

L’efficacité énergétique passe aussi et surtout par l’assainissement d’anciens bâtiments. En Suisse, l’immobilier est responsable de 40% de l’énergie consommée. Le constat est qu’aujourd’hui, certains immeubles sont de vraies passoires thermiques et qu’il est urgent d’y remédier. Mais pas facile de savoir par où commencer et comment s’y prendre, surtout lorsqu’il s’agit de bâtisses protégées.

Le président de la section jura et jura-bernois de la société suisse des ingénieurs et des architectes était l’invité de La Matinale ce mercredi. « Finalement, ce n’est pas les plus vieux bâtiments qui sont les plus mal isolés, nuance Pascal Burri. Ce sont les bâtiments des années 70 qui ont la plus mauvaise isolation ».