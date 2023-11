L’H-JU pose la première pierre de son nouveau bâtiment à Saignelégier

L’étape de déconstruction a débuté en mars dernier. La Résidence des Franches-Montagnes a dû opérer des adaptations en amont de cet imposant chantier. Six mois avant les premiers coups de pioche, l’institution a dû déménager 16 résidents et trier le matériel à garder. La présence des ouvriers et des machines a quelque peu perturbé le quotidien de l’EMS mais elle a aussi été source d’animation. « Les résidents ont pu voir comment se déroule un chantier. Les travaux ont occasionné du bruit et de la poussière on a donc réalisé des activités hors de l’établissement pour oublier ces désagréments », explique Bénédicte Tisserand. Selon la présidente de la commission de rénovation, « la pose de la première dalle est attendue pour la fin de l’année. On espère emménager dans le nouveau bâtiment en 2026 ».