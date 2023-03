Le CHB et l’H-JU viennent en aide à la Turquie

Le Centre hospitalier de Bienne et l’Hôpital du Jura unissent leurs forces pour venir en aide aux populations sinistrées de Turquie suite aux récents tremblements de terre du 6 février qui ont causé d’énormes dégâts. Face aux nombreux besoins médicaux et matériels sur place, l’Association médicale Suisse-Turquie a lancé un appel à tous les hôpitaux et entreprises médicales suisses pour une campagne de dons. Le CHB et l’H-JU ont conjointement décidé de répondre à cet appel et « débloqueront environ 20'000 francs pour l’achat de médicaments en faveur de la population touchée par les séismes », expliquent les deux institutions dans un communiqué. Les besoins en médicaments, tels qu’antibiotiques et vaccins, sont urgents et plusieurs centaines de milliers de blessés ont besoin d’un traitement. /comm-jpi