Une maison de naissance au sein du Centre hospitalier de Bienne

Accoucher comme chez soi, mais dans les murs d’un hôpital. Le Centre hospitalier de Bienne a présenté jeudi sa nouvelle maison de naissance. Cette structure a pour objectif d’offrir un cadre plus convivial et intimiste aux futures mamans. Elle propose un accompagnement personnalisé avec uniquement des sage-femmes et des gestes médicaux réduits au minimum. La sécurité n’est toutefois pas négligée pour autant, selon le médecin-chef de la maternité au CHB. « Le grand avantage est qu’en cas de problèmes, il y a le plateau technique et l’équipe médicale qui sont disponibles immédiatement. Cela est une grande force », explique Jérôme Mathys.