Bienne : une fondation pour garantir des soins optimaux aux enfants

Une fondation à la rescousse

Pour tenter d'endiguer le phénomène et combler les pertes, d'ici à ce qu'une hypothétique solution soit trouvée au niveau politique, la Fondation Santé des enfants Bienne a été créée en octobre dernier sous l'impulsion du Centre hospitalier Bienne. Cette structure a un seul et unique but : apporter autant que possible un soutient financier à la Clinique pour enfants Wildermeth, qui emploie 60 personnes et traite 16'000 patients par année, afin de continuer à garantir aux enfants et adolescents de la région le meilleur traitement adapté à leur maladie, à proximité de leur domicile. Le financement de la fondation se fera par des dons et la recherche de mécènes.





Patinage solidaire

La première étape pour la Fondation Santé des enfants Bienne est avant tout de se faire connaître du grand public afin de sensibiliser la population aux problèmes rencontrés dans les services pédiatriques. En ce sens et dans le cadre du 15ème anniversaire de la Clinique pour enfants Wildermeth, le CHB invite les enfants de la région et leurs parents à participer gratuitement à une «Kids Day» à la patinoire en plein air «Paradice», sur l’Esplanade du Palais des Congrès à Bienne, le mercredi 13 décembre, de 13h à 18h. /rme