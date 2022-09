Une maison de santé et de prévention derrière la gare de Bienne

Un concept unique en son genre

Cette maison de santé et de prévention est unique en Suisse, selon Kristian Schneider. Il explique que dans les autres grandes villes du pays, c’est pratiquement impossible de trouver des centres de ce type à proximité des gares, puisque les zones alentour sont déjà passablement développées. De plus, le but de ce centre, c’est également de regrouper les différentes prestations qui touchent aux soins ambulatoires et ainsi de proposer un suivi complet aux patients.

Tous ces facteurs contribuent à l’attrait de nouveaux spécialistes dans les établissements seelandais. Pour Kristian Schneider, travailler dans un réseau d’experts aussi bien situé va attirer du personnel qui est très dur à avoir sur le marché de la santé.