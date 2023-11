L’épilepsie au cœur d’une conférence à Bienne

En Suisse, 80'000 personnes environ vivent avec une épilepsie. Une maladie chronique qui touche toutes les catégories d’âges et qui peut avoir pour origine une maladie génétique ou encore un accident cérébral. L’épilepsie se manifeste par des crises qui peuvent être occasionnelles, cycliques ou encore venir à tout moment. Une conférence intitulée « L’épilepsie, une maladie chronique » se tient ce jeudi soir au Centre hospitalier Bienne. Elle est organisée par la ligue suisse contre l’épilepsie. L’événement a pour but de parler de la maladie et de répondre aux questions des malades, de leurs proches ou encore et à quiconque s’intéresse au sujet. « L’épilepsie, c’est avoir des crises et toutes les conséquences au point de vue de la santé, sociale, familiale ou professionnelle qui se rattache à cette condition », explique Frédéric Zubler, médecin adjoint en neurologie au CHB, qui animera cette conférence.