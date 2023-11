Le point de vente des Transports publics biennois est de retour

Créer un espace clair, convivial et accueillant. C’est ce que les Transports publics biennois ont cherché à faire. Après quatre semaines de rénovation, le point de vente des TPB sur la Place de la gare a rouvert. Il leur permet de vendre des titres de transport et des offres touristiques, mais aussi de fournir des conseils personnalisés. Problème : le lieu n’a subi aucun travaux depuis 28 ans. Il était donc temps de le rendre attractif pour les collaborateurs et les clients, d’après Christine Maier, directrice des Transports publics biennois.