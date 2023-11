Unia veut des mesures immédiates face à des « soins en arrêt maladie »

Unia tire la sonnette d’alarme dans le domaine des soins. Le syndicat organisait mercredi une journée d’action nationale pour attirer l’attention de la population sur la détérioration des conditions de travail et l’exode professionnel que connait la branche. 300 soignants quittent chaque mois en Suisse la profession. À Delémont, une manifestation a été mise sur pied par la section régionale à la place de la gare. « Il y a deux ans, l’initiative pour des soins infirmiers forts est passée et rien n’a changé depuis, voire ça s’est détérioré. On veut alerter les politiques et la population. Il en va aussi des soins à nos ainés que l’on veut de qualité », explique Claudia Catellani, secrétaire syndicale.

Une liste de mesures

Le syndicat demande que des mesures immédiates soient prises pour améliorer la situation. Il s’agit aussi, selon Unia, d’éviter une pénurie de personnel alors que notre pays aura besoin de 35'000 soignants supplémentaires d’ici 2040 face au vieillissement de la population. Parmi les mesures évoquées figurent une réduction du temps de travail pour un même salaire, davantage de vacances, des plans de service reçus un mois en avance ou encore des indemnités pour les modifications de planning de dernière minute.