Deux mares devraient bientôt voir le jour à Saicourt

Garantir la diversité des espèces dans nos régions. La création de deux mares à Saicourt servira prochainement de lieu d’habitation et de reproduction pour les batraciens, comme la grenouille et le triton. C’est ValForêt SA qui va s’occuper de créer ces nouveaux habitats. Roman Bueche, garde-forestier dans cette entreprise, nous présente le projet : « Le but est de restructurer cette zone en apportant une fonction de biodiversité. Les marres pourront aussi permettre à différents types de batraciens de s’y établir. »