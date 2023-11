BLS modernise ses trains navettes-autos

Plutôt que d’acheter de nouveaux trains, BLS remet à neuf ses trains navettes-autos pour les 20 prochaines années, dans son atelier de Bönigen. D'anciennes voitures de train RER seront transformées en nouvelles voitures de commande pour le transport autos au Lötschberg et au Simplon.

"BLS a décidé de lancer un projet atypique en modernisant elle-même les trains et en convertissant d'anciennes voitures de train RER en nouvelles voitures de commande", a indiqué l'entreprise bernoise de transport vendredi.

Les trains navettes-autos sont constitués d'une locomotive et d'une voiture de commande. Entre les deux, des wagons accueillent les clients au volant de leur voiture. Certaines des voitures de commande actuelles ont plus de 50 ans et sont arrivées au bout de leur cycle de vie. "La flotte se compose de wagons de différents fabricants, ce qui complique l'entretien", a précisé l'entreprise.

Après avoir été modernisées, les nouvelles voitures de commande disposeront d'un compartiment climatisé avec de nouveaux sièges. Cette partie du train sera destinée aux clients voyageant avec leur moto ou avec leur vélo dans le train navette-autos.

Dès le 19 décembre

Le matériel existant va également être réutilisé pour les wagons. Ces derniers vont également bénéficier d'un meilleur éclairage. Les annonces seront à l'avenir diffusées dans chaque wagon du train navette-autos via des haut-parleurs.

BLS va utiliser ses locomotives vertes Re465 pour le transport autos. Celles-ci ont déjà été modernisées. BLS va mettre en service le nouveau train navette-autos complet (locomotive verte, wagons et voiture de commande) au Lötschberg à partir du 19 décembre. C'est prévu en 2026 pour le Simplon. D'autres trains navettes-autos usagés seront progressivement remis à neuf au cours des trois prochaines années. /ATS-edr