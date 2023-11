« Parents-taxis ? Non merci ! », la sécurité routière au cœur des préoccupations de Valbirse

« Parents-taxis ? Non merci ! », la nouvelle campagne de sécurité routière de la commune de Valbirse bat son plein. Elle part d’un constat, celui que le trafic aux abords des collèges est trop dense et met en danger la sécurité des élèves. La Commune, la Commission scolaire, la Direction d’École et la Police cantonale encouragent les parents à ne plus déposer leurs enfants en voiture, mais plutôt à les laisser se rendre en cours à pied. « Il n’y a pas eu d’accident, mais le danger s’intensifie », estime Pierre-Michel Raetzo, conseiller communal et responsable des Écoles.





Des patrouilles scolaires de plus en plus rares

Comme l’expliquent les organisateurs de la campagne, l’enfant véhiculé est également privé de nombreux aspects positifs qui pourraient favoriser un bon comportement dans la circulation routière. De plus, les patrouilles scolaires se font de plus en plus rares. « On a de plus en plus de peine à trouver du monde. Il y a quelque temps, on avait encore la possibilité d’avoir des élèves qui le faisaient, mais avec les nouvelles normes de BPA ce n'est plus le cas. Les adultes doivent s’en occuper. La commission scolaire fait un appel fréquent auprès des parents pour effectuer des patrouilles scolaires. On a malheureusement beaucoup de peine à trouver des gens », Jacques-Henri Jufer, maire de Valbirse et responsable de la sécurité détaille la nouvelle campagne.