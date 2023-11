Le Musée Schwab fête ses 150 ans

Il y a 150 ans, le Musée Schwab ouvrait ses portes à Bienne. Son histoire débute en en 1873 lorsqu’il est créé à la suite du don de la collection d’archéologie du colonel Friedrich Schwab. Au fil des décennies, les collections changent et il finit par devenir un réel musée d’archéologie en 1945. Sa collection comprend aujourd’hui plus de 23'000 objets. En 2012, il fusionne avec le Musée Neuhaus pour devenir le Nouveau Musée Bienne. Malgré les changements et les époques, « les Biennois sont attachés à ce musée », se félicite Ludivine Marquis, conservatrice du département archéologie du NMB. Mais en 150 ans, l’histoire a évolué et elle ne se raconte plus de la même façon « heureusement », déclare la conservatrice.