Paradice fait son retour à Bienne

L’événement semble avoir manqué aux Biennois. A notre micro, petits et grands se confient sur la « joie » qu’ils éprouvent à voir la patinoire de retour en ville. Pour certains, c’est l’occasion de se « défouler » et « d’apprendre à patiner ». Pour d’autres, Paradice symbolise l’entrée en hiver et l’approche de Noël.