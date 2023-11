L’univers de Warhammer exposé au CIP

Des ogres, des dragons et des robots space-marine étaient de sortie à Tramelan ce week-end. Ces drôles de figurines appartiennent à l’univers de Warhammer. On pouvait les observer à l’occasion de la bourse aux modèles réduits du CIP. L’événement célébrait sa 20e édition. Lionel Favre habite Bévilard, c’est lui qui est venu présenter ce monde de Warhammer qui attire l’œil au milieu des petites voitures, des trains et des avions.

Pour jouer, il faut se munir d’un tapis de jeu et surtout de figurines. Celles-ci sont « montées et peintes à la main » par les joueurs qui choisissent eux-mêmes s’ils veulent une armée d’ogres ou de robots du futur, explique Lionel Favre. Avec des dés et des cartes, ils évoluent sur le tapis. Ce dernier est aussi décoré avec des objets peints et fabriqués à la main. L’objectif étant d’affronter les armées des autres joueurs et de remplir ses missions.