La Ferrière : autorités au complet

Ils étaient quatre candidats à se présenter pour trois sièges au Conseil communal de La Ferrière. Les élections se sont tenues ce dimanche. Les ayants droit ont choisi de reconduire Julien Walther et José Kottelat de la liste « A vos côtés ; par notre engagement » dans leurs fonctions. Ils ont obtenu respectivement 126 et 92 voix. Les deux sortants ont été élus aux côtés de Steve Stulz qui fait, lui, son entrée au sein des autorités villageoises. Le candidat de « Périphérie La Ferrière » a décroché 106 votes. Le malheureux de cette journée électorale se nomme Frédéric Mouligneau, de la liste « One Health », qui n’a récolté que 44 voix.

Notez que le maire Bernard Tschäppät avait, lui, déjà été reconduit. Il a été le seul à faire acte de candidature pour ce poste au terme du délai de dépôt des listes. /comm-amo