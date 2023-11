Second tour pour les élections complémentaires de Péry-La Heutte

Il faudra encore patienter pour connaitre l’identité du nouveau conseiller municipal de Péry-La Heutte. Lors des élections complémentaires de ce dimanche, trois prétendants se sont présentés. Il s’agit de Nathalie Eggler, Lydia Reymond et Raphael Stauffer. La majorité absolue fixée à 197 votes n’a été atteinte chez aucun des candidats. Seuls les deux candidats ayant obtenus le plus de voies peuvent participer à un second tour. Lydia Reymond cumule 157 suffrages et Raphael Stauffer 121. Un second tour sera donc nécessaire afin de les départager, pour autant qu’aucun de ces deux candidats ne se retire. Le taux de participation de ces élections complémentaires est fixé à 30,5%. /vfe