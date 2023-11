La charge d’ozone a grimpé cet été dans le canton de Berne

Le canton de Berne a connu un nombre très élevé d’heures d’ensoleillement et de journées caniculaires pendant l’été 2023. Ça n’a pas été sans conséquence, peut-on lire, ce lundi dans un communiqué de la Direction bernoise de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE). La charge d’ozone a augmenté et les valeurs limites ont été dépassées à plusieurs reprises, par endroit jusqu’à 323 fois. La valeur maximale s’est établie à environ 154 microgrammes environ par mètre cube. Si le nombre de dépassements de la moyenne horaire enregistré en juin a dépassé le niveau de l’an dernier, aux mois de juillet et d’août, il a été nettement inférieur par rapport au relevé de la même période en 2022. En septembre, les valeurs enregistrées étaient également supérieures à celles mesurées un an plus tôt. Ces données démontrent le lien étroit entre la formation d’ozone et les conditions météorologiques en été. Sachant qu’un fort rayonnement solaire et des masses d’air stables pendant plusieurs jours favorisent la formation d’ozone, les valeurs peuvent varier fortement d’une année à l’autre.

Par ailleurs, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement explique encore dans son communiqué qu’en ce qui concerne les émissions polluantes, la qualité de l’air s’est considérablement améliorée par rapport à la situation qui prévalait il y a 20 ou 30 ans. C’est en tout cas ce que montre le dernier bilan intermédiaire réalisé par l’Office de l’environnement et de l’énergie du canton. Bien que les mesures prises pour améliorer la situation portent leurs fruits, la DEEE indique qu’il serait prématuré d’y renoncer pour la majorité d’entre elles. Atteindre les objectifs fixés passera notamment par des dispositions visant les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture. /comm-sbo