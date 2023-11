Les aînés de Tavannes ont leur association

Marche, pique-nique, cinéma … de nombreuses activités seront mises en place par l’association. Une enquête a été menée en amont pour connaître les envie et intérêts des publics concernés. Six cents courriers ont été adressés aux Tavannois et Tavannoises à la retraite. René Eicher, président de l’ATA tire un bilan positif de cette enquête. « On voit bien que c’est une association qui est demandée à être mise sur pied » ajoute-t-il après étude de l’enquête.