Budget accepté à Tavannes

Les citoyennes et citoyens de Tavannes étaient réunis en Assemblée municipale lundi soir. Les 124 ayants droit présents ont acceptés les 6 points à l’ordre du jour. Ils ont notamment accepté le budget 2024 qui boucle sur un déficit de 575'380 au compte global. Ils ont également dit oui à l’achat de 138 actions de la piscine couverte de l’Orval pour un montant de 138'000 francs. Enfin, les Tavannoises et Tavannois ont voté un crédit de 1'875'000 francs pour la construction d’une passerelle sur-voies CFF et la réfection des rues du Quai et du Pont. /ami