Fin du stationnement gratuit aux Savagnières

Il faudra désormais mettre la main au portefeuille pour se garer aux Savagnières. La station de ski des Bugnenets-Savagnières a pris la décision de renoncer à la gratuité de son parking du côté bernois du site. Cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre, précisent les responsables dans un communiqué. Ces derniers justifient cette décision en avançant des coûts d’exploitation toujours plus importants, notamment en termes de personnel, d'entretien et d’équipements. Combinés au fait que les hivers sont irréguliers, tant par leur durée que par la fréquentation, ces coûts sont devenus de plus en plus difficiles à supporter.

Le dispositif installé consiste en quatre horodateurs placés sur l’ensemble de la zone de parcage. Le paiement pourra se faire en espèce ou en ligne, via des applications mobiles sur smartphone. Les tarifs iront de 1 franc pour une heure à 5 francs pour la journée. Pour les clients réguliers, un abonnement saisonnier de 50 francs sera également disponible./comm-the