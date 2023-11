L’École de Musique Bienne fête les 20 ans de CADENZA

CADENZA souffle ses 20 bougies. Pour l’occasion, le cycle de concerts de l’École de Musique Bienne sort des sentiers battus, sous le titre « CONTRASTES ». L’événement offre aux professeurs et aux musiciens une scène pour présenter leurs projets musicaux depuis 2005.





Une édition 2024 sous le signe de la diversité

Cette nouvelle édition aura pour but de confronter différents univers musicaux. 35 musiciens et artistes présenteront des programmes contrastés lors de 6 doubles concerts à Bienne, Nidau, Brügg et Evilard de décembre 2023 à juin 2024. « Des sonates romantiques rencontrent des « reflections » jazzistiques, un brass band traditionnel rencontre un « phonometrician », Schumann rencontre des chansons folk et jazz, un feu d’artifice baroque rencontre un trio d’improvisation explosif, les Préludes de Chopin rencontrent une fusion sonore de soprano, contrebasse et tabla et une mise en scène avec texte, sculpture sur pierre, objets sonores et orgue rencontre la musique impressionniste », peut-on lire sur le site internet de l’Ecole de Musique Bienne.