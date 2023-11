La Police cantonale bernoise veut plus de femmes dans ses rangs

La Police cantonale bernoise veut plus de femmes au sein de ses rangs. Plus exactement 30% en plus d’ici 2035. L’objectif a été fixé lors d’une conférence de presse la semaine dernière par le directeur de la sécurité bernoise, Philippe Müller.





Inclusivité et efficacité

Le corps de police doit refléter la société et se doit d'être inclusif et efficace. Selon Lena Zurbuchen, responsable du service Projets & Canaux et porte-parole au sein de la police, il est important d’augmenter cette diversité, car les femmes apportent leurs propres perspectives et expériences. Mais plusieurs raisons les retiennent encore à postuler. Les forces de l'ordre en sont conscientes. Un des aspects qui revient le plus souvent touche à la compatibilité du métier et de la vie de famille. Car travailler au sein de la police signifie également devoir faire face à des horaires irréguliers et notamment des veilles de nuit. Des exigences qui peuvent surtout décourager les femmes selon Cindy Rollier, policière et cheffe de district du Seeland ouest.