Le spécialiste de la Matinale : nutrition

Avec l’arrivée des fêtes on va aussi gentiment penser à l’après-fêtes et à la perte de masse grasse. Avec notre spécialiste en nutrition, Michaël Marquis, nous avons fait le tour des choses à faire ou des idées reçues qui ne sont que des plans marketing. Manger du chocolat, consommer des pilules « fat burner » ou même se focaliser sur les légumes verts. Notre spécialiste nous explique ce qui est juste et moins juste. /Sbr