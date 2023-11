Tramelan : une 4e édition pour le Calendrier Musical de l'Avent

Offrir de la musique pour les fêtes, tel est le concept du Calendrier Musical de l'Avent. L'événement, initié en 2015 par l'association Agora Tramelan, revient cette année pour une 4e édition. Et comme on ne change pas une formule qui gagne, le concept reste fidèle à lui-même : organiser 24 concerts, gratuits et tous publics, dans 24 endroits différents du village, du 1er au 24 décembre. Avec une moyenne d'une cinquataine de spectateurs par soir lors de la dernière cuvée 2019, la manifestation semble avoir trouvé son public.





Eclectisme musical

L'objectif est avant tout de faire se rencontrer la population autour d'une programmation culturelle variée. Et pour être sûr de toucher le plus grand nombre, les organisateurs ont ratissé large. Cette 4ème édition du Calendrier musical de l’Avent proposera une affiche éclectique allant de la chanson française au yodel en passant par le jazz, la musique classique, la chorale, le reggae et même la danse et les contes. « C'est dans l'ADN de l'association d'organiser des événements très diversifiés, l'idée étant que les gens se mélangent et qu'une vieille dame puisse par exemple rencontrer un jeune du village un soir de décembre », explique Maxime Rossel, co-président d'Agora Tramelan.





Un concept qui a la bougeotte

L'originalité de l'événement réside notamment dans le fait que le lieu des concerts change chaque soir. Ainsi, le public peut découvrir un artiste dans l'intimité d'un salon mis à disposition par un particulier, et se retrouver le lendemain dans une église, un garage, un bar, une école, une boulangerie, un salon de coiffure ou même un dojo. « On commence toujours par un appel d'offre durant l'été pour que des artistes et des lieux se proposent et lorsqu'on en a une vingtaine, on essaie de mettre tout ça ensemble », détaille encore Maxime Rossel.