Un écrin pour mettre en valeur les produits régionaux

Plus de 60 produits provenant de tout le Jura bernois seront prochainement mis en vitrine à Sonceboz. La boutique Grand Chasseral ouvrira officiellement ses portes à la clientèle samedi. Ce lieu proposera à la vente des articles, alimentaires ou non, issus de productions régionales.

Si les porteurs de ce projet veulent notamment permettre à tout un chacun de pouvoir « ramener un bout de Grand Chasseral chez soi », comme l’a expliqué le gérant de l’hospitalité de la Couronne Fabien Mérillat, l’intérêt se retrouve aussi du côté des producteurs. Ces derniers bénéficieront de circuits plus courts pour vendre leurs marchandises. « Plus on a d’intermédiaires, plus il y a des gens qui prennent et moins il est possible de vendre notre produit au prix qu’on devrait », détaille Bernard Leuenberger, président du Projet de développement régional (PDR) Grand Chasseral. Mais cela signifie également, pour les agriculteurs par exemple, qu’ils devront répondre à une certaine demande de la clientèle.