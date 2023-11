Label du bilinguisme pour l'OAC de Bienne

L’Office de l’assurance-chômage du canton de Berne obtient le « Label du bilinguisme » pour son site de Bienne. Ce dernier réunit trois entités : l’une francophone, l’autre germanophone et la troisième bilingue. Les services aux utilisatrices et utilisateurs de la région sont ainsi garantis dans les deux langues du canton. Selon un communiqué commun de l'OAC de Bienne et le Forum du bilinguisme diffusé mardi, « l'obtention de ce label est pour l'office la confirmation et la reconnaissance que le bilinguisme est pris en compte, vécu et encouragé de manière appropriée, tant à l'interne qu'à l'externe ».

Créé en 2001, le Label du bilinguisme est décerné par le Forum du bilinguisme de Bienne. Il a pour objectif de promouvoir le bilinguisme et de favoriser le respect mutuel entre les communautés de langues partenaires. /comm-ami