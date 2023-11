Les Bugnenets-Savagnières donnent le coup d’envoi de la saison d’hiver

Les skieurs ont le sourire. Le Petit-Marmet (côté bernois) et le Fornel (côté neuchâtelois) ont accueilli leurs premiers skieurs ce mercredi après-midi sous un soleil radieux. Si la neige est bel et bien tombée ces derniers jours, les conditions restent fragiles et cette ouverture peut paraître précoce. Pour Séverine Perret, membre du conseil d’administration des Bugnenets-Savagnières, les conditions sont acceptables et le manteau neigeux suffisant. Elle explique que la station ne voit pas cette ouverture comme un risque, mais une opportunité de pouvoir proposer un maximum de jours de skis à la clientèle, alors que les hivers sont de plus en plus incertains. « Il nous arrive d’ouvrir un jour en sachant qu’on fermera derrière. (…) Nous n’avons pas du tout cette logique de rentabilité », conclut-elle.