Fin des travaux sur la ligne électrique entre Bassecourt et Mühleberg

Le courant est de retour sur la ligne électrique entre Bassecourt et Mühleberg. Les travaux qui avaient pour but d’augmenter la tension de la ligne de 220 à 380kV se sont achevés mardi 21 novembre, plus de quinze mois après leur lancement, annonce l’exploitant Swissgrid dans un communiqué. La ligne, longue de 45 kilomètres, acheminait du courant à 220kV depuis sa construction en 1978, malgré l’autorisation de monter à 380kV. Swissgrid précise que l’apport de plus d’énergie électrique est indispensable, surtout l’hiver, période durant laquelle la Suisse est tributaire des importations des pays voisins. Depuis l’été 2022, des travaux de préparation, notamment de génie civil avaient été effectués alors que la ligne était sous tension. Il était entre autres question de l’adaptation des pylônes, de l’installation de chaînes porteuses doubles et du rehaussement des câbles. Ce n’est qu’en juillet de cette année que la ligne a été déconnectée pour permettre les travaux de modernisation concrets.

« La réalisation de ce projet marque une étape importante dans la mise en œuvre du « Réseau stratégique 2023 », stratégie de planification à long terme de Swissgrid », se réjouit l‘exploitant de la ligne. Au total, les investissements dans le projet s’élèvent à quelque 17 millions de francs. /comm-the