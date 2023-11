Premiers résultats pour le projet pilote photovoltaïque de Mont-Soleil

En mai 2023, un projet unique nommé « PV-Bench » voit le jour sur le Mont-Soleil. Porté par la société Mont-Soleil, la Haute école spécialisée bernoise et l’Espace découverte énergie, il vise à comparer différents types de panneaux solaires. Ces derniers proviennent de cinq fabricants différents. Deux sont Chinois, deux autres sont Allemands et l’un d’entre eux est Suisse. Les modules solaires sont ainsi testés dans des conditions identiques afin d’étudier leur qualité, leur longévité et leur rendement. Après six mois de fonctionnement les premiers résultats sont partagés ce jeudi. D’après Moussia de Watteville, directrice de l’Espace découverte Energie, les résultats sont « bons et dans les clous ». Un bilan qui reste toutefois à modérer car le projet pilote n’est testé que depuis six mois. « On n’a pas énormément de résultats à divulguer car les panneaux n’ont pas encore passé l’hiver », contraste la directrice. Des différences seront probablement constatées avec l’arrivée de la neige et la baisse d’ensoleillement.