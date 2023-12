La Cantonale Berne Jura fait son grand retour

La Cantonale Berne Jura est de retour. Depuis 2011, onze centres d’art collaborent pour présenter les travaux d’artistes des cantons de Berne et du Jura, dans le cadre d’une exposition annuelle commune. Cette année, sur les 450 dossiers reçus, 204 candidatures ont été sélectionnées. Au Centre d’art Pasquart à Bienne, une quarantaine d’artistes se partagent les multiples salles, dès ce dimanche et jusqu’au 4 février prochain. Les visiteurs passent ainsi d’un univers à l’autre, de la peinture à la photographie, en passant par des vidéos et performances. Un pari un peu risqué, car les différentes œuvres doivent bien s’harmoniser. D’après Julien Berberat, président de l’association, il est vite possible de se retrouver avec une sorte de patchwork peu élégant, mais ce n’est pas le cas avec la Cantonale.