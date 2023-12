Le Conseil municipal de Péry-La Heutte est au complet

On connait désormais le nom de la personne qui rejoindra le Conseil municipal de Péry-La Heutte au 1er janvier prochain. Lydia Reymond est élue après le retrait de Raphaël Stauffer.

Pour rappel, un second tour devait se tenir faute de majorité absolue obtenue lors du premier scrutin. Ils étaient trois candidats à briguer le mandat de Frank Reichert qui a donné sa démission pour le 31 décembre 2023. Un second tour devait donc départager les deux candidats ayants obtenus le plus de voix, soit Lydia Reymond (157 suffrages) et Raphaël Stauffer (121 suffrages). Cependant la situation a changé et l’on a appris ce vendredi la décision de retrait de Raphaël Stauffer. Une décision motivée par « la volonté d’éviter un second scrutin » et de « favoriser l’efficacité », relaie la commune dans un communiqué. /comm-vfe