Tavannes : une centaine d'arbres malades prochainement abattus

Les tronçonneuses vont prochainement rugir aux abords de Tavannes. Une coupe de sécurité est prévue le long de la route du Fuet, à la sortie du village à gauche. Les travaux d'abattage concernent toute une allée d'arbres centenaires malades qui, fragilisés et affaiblis, représentent aujourd'hui un danger pour les axes routiers et ferroviaire situés juste à côté.





Maladie et vieillesse



Une grande partie des frênes est atteinte par la chalarose (ou flétrissement des pousses du frêne) ; une maladie fongique d'origine exotique. En ce qui concerne les autres essences, comme les érables, leur mauvais état s'explique, d'une part, par leur âge avancé et d'autre part, par la répétition au fil des ans d'un élagage nécessaire à garantir le gabarit de la route. Dans les deux cas, la pourriture a attaqué les troncs, allant parfois jusqu'à les rendre totalement creux.





Tout doit disparaître



Pour pallier à ce problème, ValForêt SA, en charge de la gestion des forêts de la bourgeoisie de Tavannes, l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne et les Chemins de fers du Jura ont décidé d'agir. Mais pour autant, impossible de sélectionner uniquement les spécimens malades. Il va falloir procéder à l'abattage de toute l'allée sur les 430 mètres du tronçon. « Il faut bien se rendre compte que tous ces arbres vivent ensemble depuis plus d'une centaine d'années, donc ils ont un effet de stabilité de groupe et le fait de n'en prélever qu'une partie, ça déstabiliserait l'ensemble », explique Roman Bueche, garde forestier à ValForêt SA.