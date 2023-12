Budget 2024 accepté à Mont-Tramelan

Réunis en assemblée communale, les habitants de Mont-Tramelan ont approuvé vendredi soir le budget 2024. Ce dernier présente un excédent de charges du compte général de 26'200 francs. La quotité d’impôt (1.94) et la taxe immobilière (1.3 ‰.) sont maintenues. Le maire sortant, Bruno Gerber, a été réélu président du conseil municipal et des assemblées communales. Les quatre membres sortants, Nathalie Gyger, Steven Gerber, Rolf Gerber et Micha Gyger ont été réélus membres du Conseil communal pour la nouvelle législature. /comm-ech