Un livre jeunesse en vente pour le Téléthon

Le Téléthon se tient officiellement les 8 et 9 décembre prochains mais des actions ont déjé lieu ce week-end. En Suisse, un livre jeunesse sera proposé sur les stands des bénévoles pour récolter des dons en faveur des personnes touchées par une maladie génétique rare. Un ouvrage avec le handicap, et pas sur le handicap, précisent les organisateurs.

L'an dernier, la Fondation Téléthon Action Suisse avait renoncé à la production de ses traditionnelles peluches. Elle souhaitait trouver un produit écoresponsable plus en adéquation avec ses valeurs. C'est désormais chose faite avec « Mia. Lilly la belette perdue ». Le livre est signé Sophie Evard, pour le scénario, et Nicole Devals, pour les illustrations. Ce nouveau support présente d'autres avantages également. « Un livre ça peut se lire plus tard, ça peut se préter, explique Sophie Evard. L’histoire et l’intérêt des discussions autour des notions qu’il aborde peut durer et rester »





Une maladie que personne ne connaît



Mia, l'héroïne du livre, a neuf ans. Elle habite dans un petit village et se déplace en fauteuil électrique à cause d'une drôle de maladie que personne ne connaît. « Le thème des maladies génétiques rares pose souvent problèmes et questions. On ne connaît pas bien, on ne sait pas trop ce que c’est et parfois ces maladies évoluent différemment d’une personne à l’autre. L’idée était d’intégrer l’idée qu’on a besoin de parler de ces maladies, mais qu’en même temps il est difficile d’en parler. » La fillette va partir en aventure avec son Papi et son chien pour aider Lilly la belette à retrouver son habitat naturel. Les aventures de Mia sont conçues comme une série et le Téléthon proposera chaque année une nouvelle histoire.





« Distance et humour »

Le livre a vu le jour à la suite d'un concours de synopsis, que Sophie Evard a remporté à l'unanimité du jury. Le récit aborde des thématiques universelles telles que l'enfance, les liens familiaux et la relation aux animaux.

« L’idée est de réfléchir à petite fille qui a sa vie à elle, explique Sophie Evard. Son quotidien est forcément différent puisqu’elle se déplace plus difficilement, elle a aussi des contraintes liées à des rendez-vous médicaux. Mais à côté de ça elle va à l’école, elle a sa relation avec son frère et ses amis. L’idée c’était que le handicap soit présent, mais qu’il ne prenne pas toute la place parce qu’il y a d’autres choses qui se passent dans la vie de cette petite fille. »