Week-end d’inauguration du nouveau télé-bob aux Prés-d’Orvin. Le petit lift pour enfants a pu fonctionner pour la première fois dès samedi. « C’était le grand projet de cette année : permettre aux enfants de faire du bob, avec un tarif à l’heure pour arranger les familles », explique Julien Tièche, chef d’exploitation remplaçant pour le téléski des Prés-d’Orvin. Et sur l’ensemble du domaine, les amateurs de neige étaient au rendez-vous. Sur le parking à proximité des pistes on croisait volontiers des plaques soleuroises, argoviennes et bâloises. Bob, skis, raquettes, snowboard, tous les moyens de déplacement sur neige étaient bons ce week-end.