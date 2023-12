Risques liées aux bougies : les bons réflexes à avoir

Dimanche, premier jour de la période de l’Avent, toutes les décorations de Noël sont de sortie. Bougies, couronnes, peut-être même déjà les sapins de Noël. Propices à créer une ambiance chaleureuse, ces décos sont aussi chaque année incriminées pour avoir été la cause de départs de feu. 90, c’est le chiffre moyen des incendies survenus dans le canton, pour la plupart pendant la période de l’Avent, selon les informations de l’Assurance Immobilière Berne (AIB), avec des dégâts aux bâtiments qui se chiffrent à un million de francs.





Objets familiers

Si les décorations revêtent un côté familier et inoffensif, il est d’autant plus important de ressortir sa vigilance en même temps que les cartons de décos. « De par le fait qu’elles créent une ambiance chaleureuse, on a tendance à oublier les risques que les bougies comportent », explique Didier Wicht, commandant des sapeurs-pompiers de Bienne. Pas question donc de s’assoupir sur le canapé avec une bougie qui brûle, en tout cas pas sans avoir un support très stable et isolant. « Si on s’endort, il n’est pas certain du tout qu’on se réveille à temps si quelque chose brûle, souligne le commandant. Il faut rappeler que la fumée, elle aussi, tue ».