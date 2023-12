Bienne veut renouveler ses processus de support numériques

La ville de Bienne souhaite mettre à niveau ses processus de support numériques.

L’actuel système ERP (Entreprise Resource Planning) de SAP, utilisé pour gérer les finances, la logistique ou encore les ressources humaines de l’administration municipale biennoise, est exploité depuis 2001. Il est donc temps d’agir selon les autorités, d’autant que sa maintenance ne sera plus assurée par son fabricant dès la fin 2027. Dès lors, deux options s’offraient à la cité seelandaise ; mettre l’actuel système ERP à niveau avec la nouvelle version S/4 HANA, ou avoir recours à un autre logiciel. C’est la première solution qui a été retenue, jugée moins chère et plus efficace. « On a regardé ce que faisaient les autres villes et la décision a été motivée par plusieurs facteurs ; changer de système c'est risqué, ça coûte presque le double par rapport à une mise à niveau et enfin ça nous prendrait beaucoup trop de temps alors que nous avons un véritable besoin d'améliorer nos processus de support le plus rapidement possible », explique Hélène Mourgue D’Algue, responsable du département informatique et logistique de la Ville de Bienne.