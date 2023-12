SACEN SA annonce le déploiement du comptage intelligent

Une solution 3 en 1

Cette nouvelle technologie de comptage intelligent permettra aux utilisateurs d'avoir une vision de leur consommation quart d'heure par quart d'heure via une plateforme en ligne, afin d'influencer au mieux leur utilisation de l'énergie et de réduire leur empreinte environnemental. Le relevé de compteur sera lui aussi simplifié. Plus besoin de faire venir un technicien sur place, les données seront directement collectés à distance et automatiquement. Enfin la facturation promet d'être plus transparente et précise, n'étant plus basée sur des accomptes mais bien sur la consommation réelle. « Une facture d'électricité, c'est un certificat de décès, il n'y a plus rien à faire à part payer mais avec le smart meter on pourra agir en amont sur notre consommation et donc avoir un véritable impact sur notre facture finale », détaille encore Michel Hirtzlin. Dans un premier temps, la transition ne concerne que les compteurs électriques, mais dans un avenir proche, les compteurs d'eau, de gaz ou de chauffage à distance pourront eux aussi bénificer de cette technologie.





550'000 compteurs à l'échelle romande



SACEN SA a également participé à la création de la société Smart Data Energie SA qui regroupe 22 partenaires en Suisse romande. Cette nouvelle structure assurera l'un des plus grands projets de comptage intelligent en Suisse puisqu'elle regroupe 550'000 compteurs. Cette union permettra aux sociétés impliquées de réaliser des économies d’échelle importantes d’environ 50% dans l’acquisition des boîtiers.

À noter encore que le gros du déploiement de ces nouveaux compteurs interviendra à partir du 1e trimestre de l’année prochaine. Les 10 communes communiqueront ultérieurement à leurs clients la date de remplacement, en fonction de l’avancement du projet, mais quoiqu'il en soit, le déploiement d’au minimum 80% des compteurs devra se terminer au plus tard au 31 décembre 2027 pour répondre aux exigences imposées par la Stratégie Energétique 2050 de la Confédération.