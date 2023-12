Calendrier solidaire : Noël Ensemble à St-Imier

Durant tous le mois de décembre, RJB vous propose de découvrir chaque jour une intitiative en lien avec la période de l'Avent dans notre calendrier solidaire. Aujourd'hui, on ouvre la fenêtre n°7 derrière laquelle se cache la 10ème édition de Noël Ensemble à Saint-Imier. Dès ce jeudi et jusqu’à samedi, la cité imérienne vivra au rythme de son traditionnel marché de Noël, de concerts et autres animations pour petits et grands. L’événement est organisé comme chaque année par l’association Noël Ensemble ; une équipe de valeureux bénévoles qui a à cœur d’animer cette période de l’Avent et qui reversera, comme chaque année, ses bénéfices à une association caritative de la région. Olivier Trummer, responsable communication de l’association Noël Ensemble, nous présente les grandes lignes de cette 10e édition. « À l'occasion de cette 10e édition, nous avons prévu 12 spectacles, dix auront lieu sous les tipis et un spectacle de marionnettes plus un concert de Fanny Anderegg seront proposés à la Collégiale ».