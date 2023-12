Deux cousins de la région bien placés dans le monde du skate

Ils dévalent les rampes de skate avec une aisance déconcertante, et cumulent à leur actif plusieurs titres de champions suisses de skate dans plusieurs catégories : Simon et Romain Gerber sont deux cousins qui ont grandi à Sonceboz avec un skate aux pieds. Aujourd’hui, Simon, 15 ans vient de recevoir le soutien de la fondation Affidea Sports Academy. Un organisme qui offre une contribution financière et un tremplin pour la carrière de jeunes sportifs. Pour Simon Gerber, ce genre d’aide est précieuse. « Le sport en lui-même ne coûte pas cher, mais ce sont les déplacements pour se rendre aux compétitions qui peuvent être une charge », explique-t-il. En plus de coûter cher, les déplacements s’inscrivent dans un calendrier déjà bien chargé, entre l’école et les entraînements.





Objectif JO

Si toutes les compétitions ont une importance, les Jeux Olympiques constituent quand même le Graal dans le milieu du skate. « En plus c’est une nouvelle discipline aux JO, c’est encore plus stimulant », lance Simon Gerber. A 15 ans, le jeune originaire de Sonceboz compte trois titres de champion suisse à son actif. Et donc les JO ? « Un rêve bien sûr ! », pour lui qui peut encore viser l’édition 2028, grâce à son jeune âge notamment.